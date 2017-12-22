Шествие Дедов Морозов и других сказочных персонажей пройдет 25 декабря в микрорайоне «Молодежный». Массовый праздник традиционно собирает большое количество взрослых и маленьких мозырян. Предновогодняя неделя по праву считается самой волшебной в году. А еще – насыщенной яркими массовыми мероприятиями. 25 декабря микрорайон «Молодежный» захватят десятки Дедов Морозов и Снегурочек. Традиционная ярмарка с участием сказочных персонажей в этом году обещает стать самой масштабной. Для взрослых и маленьких мозырян на площадке у Дворца культуры нефтепереработчиков будет организована торговля, дискотека под открытым небом, многочисленные конкурсы, веселье и подарки. Начнется праздник в 14.00. А с 25 по 30 декабря каждый вечер у дворцовой новогодней елки будут проходить встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Порадовать всех и каждого зимний волшебник и его внучка будут выходить ровно в 18.15