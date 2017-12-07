Семья Игоря и Галины Страх представит Мозырь на конкурсе «Лучшая молодая семья Гомельской области»

14 декабря в Светлогорске пройдет конкурс «Лучшая молодая семья Гомельской области». Честь Мозырского района будет защищать семья Игоря и Галины Страх.

Конкурс «Лучшая молодая семья Гомельской области» проводится при поддержке облисполкома и направлен на популяризацию семейных ценностей. В этом году талантливые, энергичные и креативные семьи из самых разных уголков региона соберутся 14 декабря в Светлогорске. Честь Мозырщины на конкурсе будет защищать семья Страх. Глава семьи Игорь – работник Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Его супруга Галина находится в декретном отпуске. Пара воспитывает полугодовалую дочь Дашеньку и восьмилетнего сына Ваню. Имя Ивана Страха зрителям телеканала «Мозырь» стало известно в конце декабря, когда мальчик победил на корпортивном фестивале любительского творчества нефтепереработчиков «Осенний аккорд-2017».

Именно любовью к искусству и активной жизненной позицией отличается семья Игоря и Галины Страх. О них тепло отзываются родные и друзья. Сегодня молодая пара, их талантливый сын и маленькая дочь активно готовятся к конкурсу. К «Лучшей молодой семье Гомельской области» снимаются ролики, разрабатываются сценические образы и творческие номера. По признанию мозырян, это еще больше сплотило их дружную семью.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.