Сегодня утром на улице Притыцкого под колеса авто попал пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте

13 декабря около 7 утра на улице Притыцкого напротив магазина «Лидер» водитель микроавтобуса «Рено» сбил мужчину, который решил сократить путь и переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. На момент аварии автовладелец был трезв. По его словам, он двигался в потоке машин, когда внезапно появился пешеход. Водитель не сумел вовремя отреагировать. 60-летний пострадавший с переломом бедра оказался в больнице.