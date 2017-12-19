Сегодня православные верующие чтят память Святого Николая Чудотворца. Этот Святой является самым известным и наиболее упоминаемым. Николай—покровитель мореплавателей, путешественников и детей.

Один из последних православных праздников уходящего 2017 года – день памяти Николая Чудотворца. 19 декабря – дата неизменная, отмечается всегда в период Рождественского поста. В храмах проходят торжественные литургии, на которых вспоминают чудотворца Николая, который не просто помог распространению христианства, а вдохнул в этот процесс свою жизнь, став одной из самых важных личностей для православной религии. Это один из самых почитаемых святых, причем не только в православии. В честь Святителя Николая воздвигаются многочисленные храмы и монастыри, его именем называют детей при Крещении. В церквях хранятся многочисленные чудотворные иконы великого Святителя. Николаю посвящены два праздника, весенний и зимний, в мае отмечается день рождения Святого, зимой – день его памяти. Святитель Николай является небесным покровителем путешественников и мореплавателей, защитником и помощником сирот, вдов и нищих. Кстати, из-за своей доброты и щедрости святой Николай стал прообразом западного Деда Мороза – Санта Клауса. Традиционно, 19 декабря сотни мозырян приходят в храмы, чтобы поставить свечу у иконы Святого и попросить его о заступничестве.