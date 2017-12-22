С 21 декабря Мозырский опытный лесхоз начал реализацию живых новогодних деревьев

Один из главных новогодних атрибутов в Мозыре можно будет приобрести на нескольких площадках.

Покупателям будет из чего выбрать: кроме елок разных размеров на базарах можно будет приобрести хвойные букеты и деревья в кадках. Торговые точки от Мозырского опытного лесхоза с 21 декабря работают в трех районах города: на рынке «ИстПал» возле магазина «Ирма», на рынке «Привоз» со стороны торгового центра «Глобал Маркет» и возле рынка «Славянский». График работы елочных базаров вы можете увидеть на своих экранах. Кроме того, живые новогодние деревья можно приобрести непосредственно в лесхозе по адресу: ул. Интернациональная, 168, ежедневно по 30 декабря с 8 утра до 8 вечера. Цена на елки зависит от их высоты: до 1 метра – 6 рублей, от 1 до 2 метров – 7 рублей 80 копеек, от 2 до 3 метров – 11 рублей 40 копеек, свыше 3 метров – 15 рублей.