Рождественская ярмарка в Козенках

Декабрь подходит к завершению, а ярмарки продолжаются. Теперь они сменили статус и из сельскохозяйственных стали рождественскими. Одна из них расположилась в субботу в Козенках. Подробности в сюжете.

На центральной площади в Козенках – необычное оживление, много машин и людей. Даже дежурит экипаж ГАИ. Причина – ярмарка. Повод – близость Рождества и Нового года.

Осенние ярмарки имели успех. Поэтому вместе с порой года сменили название – и из сельскохозяйственных стали новогодними и рождественскими. А вот покупателям по-прежнему дарят настроение и скидки.

Самое большое оживление около плодоовощной продукции. В Козенки Павел и его команда привезли яблоки всех цветов, вкусов, размеров и стоимости, а еще груши, морковь, капусту и другие витамины. Ящиками дешевле. Народ не терялся и витаминизировался. В следующие выходные аналогичная ярмарка развернется в одном из сельских советов района. Организаторы надеются, что и от покупателей, и от продавцов будут очередные звонки с благодарностями.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.