Рождественская ярмарка «Чудо Маркет 2017»

Самые необычные подарки представили ремесленники Мозыря на рождественской ярмарке. «Чудо Маркет 2017» удивил разнообразием и порадовал новинками.

На рождественский «ЧудоМаркет» мозыряне приезжают со всех микрорайонов. Ведь именно здесь можно увидеть и приобрести эксклюзивные изделия из самых разных материалов. От именных подушек и керамической посуды до необычных календарей и эко-рамок. Еще одна новинка «Чудо-Маркета» — расписные имбирные пряники. Полезное лакомство из натуральных ингредиентов стало, пожалуй, самым популярным товаром на ярмарке. Кондитер Татьяна Шваб пока себя называет любителем. Для молодой мамы – это хобби, которое поначалу даже расходов требовало больше, чем приносило дохода. Сегодня ситуация меняется: сказывается мода на авторский подход и душевные подарки.

Постоянные участники выставок и ярмарок хэндмэйда – семейный тандем Марины и Ивана Евжиков. Творческая пара в качестве оригинального материала для своих изделий выбирает кожу и дерево. И предлагает мозырянам вот такие необычные сумки.

Именно экслюзивность и неповторимость привлекает покупателей на подобные торговые площадки. «Штамповки» здесь – дурной тон. Только ручная работа и авторский почерк.

Проведение рождественской хэндмэйд ярмарки – уже традиция для Мозыря и его жителей. «Чудо-Маркет 2017» поставил рекорд по продолжительности и посещаемости. А значит, сотни изделий местных мастеров станут приятными и необычными подарками на Новый год или Рождество, или принесут тепло в чей-то дом.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер.