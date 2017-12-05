Рождественская торговля

С 22 декабря в Мозыре откроются елочные базары. К праздникам уже готовы предприятия торговли и услуг района.

Праздник к нам приходит. Создать соответствующее настроение предприятия торговли и услуг стремятся за несколько недель до новогодних и рождественских праздников. В декабре в Мозырском районе запланировано проведение ряда мероприятий, направленных на стимулирование покупательского спроса, — выставок-продаж, акций по снижению цены товара и иных рекламных акций. Уже сегодня магазины и предприятия перерабатывающей промышленности принимают заказы от населения на изготовление и формирование подарков, блюд готовой кухни. Полностью завершено праздничное оформление торговых объектов и объектов общественного питания. Рестораны и кафе принимают заказы на проведение праздничных корпоративов. С 22 декабря в Мозыре откроются елочные базары. Предприятие «Мозырский опытный лесхоз» на специальных площадках предложит живые ели и сосны разных размеров, которые украсят дома сотен жителей города.