Работа на перспективу. Представители ВУЗов и СУЗОв по инициативе нефтеперерабатывающего завода приезжают к мозырским старшеклассникам, чтобы заполучить в ряды своих студентов лучших из лучших

Работа на перспективу. Нефтеперерабатывающий завод провел профориентационное мероприятие, на которое пригласили мозырских старшеклассников. Перед будущими абитуриентами выступили представители профильных ВУЗов и средне специальных заведений.

Дети – наши будущее. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе это выражение понимают буквально. Флагман промышленности всегда работает на перспективу и не только в экономическом планировании. Как известно, кадры решают все. А старшеклассники – это и есть потенциальные заводчане. Подобные профориентационные мероприятия – часть кадровой политики нефтеперерабатывающего. Ведь здесь заинтересованы в том, что бы коллектив состоял исключительно из грамотных специалистов, которые прошли подготовку в лучших профильных ВУЗах.

Молодой специалист должен быть востребован на рынке труда. В Белорусском государственном технологическом университете заботятся о дальнейшей судьбе своих выпускников, поэтому и тесно сотрудничают с Мозырским НПЗ. В сфере нефтяной и газовой промышленности работает немало выпускников и Полоцкого государственного университета, в том числе и на руководящих должностях. Мозырский государственный политехнический колледж тоже образовательный партнер нефтеперерабатывающего завода. Несмотря на то, что на профильные специальности набирают только на платной основе, конкурс всегда большой. Современные старшеклассники –

поколение сознательное. Будущее продумывают на несколько шагов вперед. Работа на НПЗ – это реальная перспектива.

Проведение дней открытых дверей, на которые съезжаются абитуриенты со всей республики, – традиция всех учреждений образования. В данном случае все происходит с точностью да наоборот – представители ВУЗов и СУЗОв сами приезжают к мозырским старшеклассникам, чтобы заполучить в ряды своих студентов лучших из лучших.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер.