Подарок от поэта ко Дню ракетных войск

17 декабря – День создания ракетных войск стратегического назначения СССР. 33-й гвардейская Свирская Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского ракетная дивизия, которая дислоцировалась на базе Мозыря, в этом году отмечает 68-годовщину. Бывший военнослужащий, поэт Анатолий Волков подготовил ко Дню рождения родного подразделения особенный подарок. Буквально на днях вышел в свет из-под печатного станка новый сборник его стихов под названием «Любовь моя, Беларусь».

Анатолий Волков свое первое стихотворение написал еще в 12 лет. Ода весне была первая, но далеко не последняя. Однако при выборе будущей профессии нисколько не сомневался: пойти по велению души или по велению долга. В послевоенное время, такие понятия как долг, честь, отечество особенно остро воспринимались, поэтому, не задумываясь, решил стать военным.

Прослужил 28 лет. Уроженец небольшого села Волгоградской области, а после житель Ленинграда благодаря армии оказался в Мозыре, в ракетной дивизии. Анатолий Васильевич Беларусь называет второй родиной и постоянно признается стране в любви в той форме, которая ему наиболее близка – в стихотворной.

Для Анатолия Васильевича рождение стихов – это не вымученный трудоемкий процесс, а жизненная необходимость. Поначалу писал в стол, даже супруга первые десять лет совместной жизни и не подозревала о творческих наклонностях своего избранника, строгого и педантичного офицера. Поэт открылся общественности уже на пенсии, работая в Мозырском педагогическом университете. В 2010 вышел первый сборник стихов, издание под говорящим название «Любовь моя, Беларусь» – это уже пятое по счету.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.