Около 4 млн. кв.м жилья планируется ввести в эксплуатацию в Беларуси в 2018 году

В будущем году госпрограммой строительства жилья с учетом ее корректировки предусматривается ввод в эксплуатацию общей площади жилья в объеме 4 млн.кв.м. Из них с господдержкой — не менее 900 тыс. кв.м. Источниками финансирования государственной программы строительства на общую сумму 4,5 млрд. являются собственные средства граждан и организаций, а также кредитные ресурсы банков. При выдаче банками указанных кредитных ресурсов все многодетные семьи, состоящие на учете нуждающихся более трех лет и частично состоящие на учете от двух до трех лет, будут обеспечиваться кредитами для строительства жилья. Кроме этого, в республиканском бюджете на финансирование расходов по строительству жилья предусмотрено 529,7 млн. рублей. Республиканский дорожный фонд запланирован на 2018 год в объеме 594 млн, по сравнению с уходящим годом рост составит 3%. В местные бюджеты из дорожного фонда будет передано 143,7 млн. рублей, то есть четверть от общей суммы.