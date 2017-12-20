ОАО «Мозырьсоль». В преддверии 35-летнего юбилея

Есть такое выражение про Мозырь – не первый город в Гомельской области, но и не второй. Это выражение можно перефразировать и про ОАО «Мозырьсоль». Не первое предприятие в районе, но и не второе. «Мозырьсоль» в последние годы уверенно выбивается в лидеры. К 35-тилетнему юбилею подходят с отличными экономическими показателями, достойной зарплатой. А, главное, сплоченным коллективом.