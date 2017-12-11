Новогодняя торговля в магазинах «Припятского альянса»

Чем меньше остается дней до новогодних праздников, тем выше ажиотаж в городских магазинах. Розничная торговля расширяет свой ассортимент, а фирменные сети обещают порадовать акциями и скидками.

Надежду Михайловну и ее коллегу знает каждый из 320 жителей деревни Творичевка. В сфере торговли женщины работают не один десяток лет, и спрогнозировать предпраздничный спрос могут практически со стопроцентной уверенностью. К Новому году запасаются традиционными мандаринами, шампанским и сладкими подарками. И обещают порадовать акционными предложениями.

За три недели до праздника о расширении ассортимента позаботились и в других магазинах этой сети. Чуть больше года назад в Козенках к управлению фирменным торговым объектом пришла новая заведующая. Одновременно обновился коллектив и существенно расширился ассортиментный перечень. Сегодня у прилавков практически не исчезают очереди. А предложение формируется в соответствии со спросом местных жителей.

Праздничное настроение взрослым и маленьким покупателям магазина «Сладкий терем» создает тематическая фотозона. И конечно, огромнейший выбор конфет и других кондитерских изделий. В этом действительно сладком торговом царстве очень легко сформировать новогодний подарок на любой вкус и кошелек.

Опытные работники торговли предупреждают: чем меньше остается дней до новогодних праздников, тем выше ажиотаж среди покупателей. Приятными ценами, акциями и скидками мозырян радуют уже сегодня. А значит, пора закупаться некоторыми продукты к столу и подарками. Впрочем, экзотических фруктов и игристых напитков должно хватить всем.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.