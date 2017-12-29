Новогодняя иллюминация

Праздничную иллюминацию Мозырь начал примерять еще в начале декабря. Подсветка витрин и административных зданий, гирлянды на городских елках и необычные композиции будут радовать жителей и гостей почти до середины января. Кто украшает улицы, и где искать светящуюся собаку для лучшего тематического фото, смотрите в следующем сюжете.

Красочные огоньки в витринах магазинов, пышные елки в каждом микрорайоне, праздничные растяжки и интересные светящиеся металлические конструкции. Новогоднюю иллюминацию Мозырь начал примерять еще в начале декабря. Город украшали постепенно. В сквере у райисполкома появились сказочные зонтики, на центральной площади – магический куб, а у автовокзала – и вовсе целый зоопарк.

Светодиодное оформление в городе обновляют ежегодно, добавляют праздничные участки, расширяя атмосферные границы.

«Зажигают» городские елки и огни подсветки представители участка «Горсвет». А вот сами конструкции изготавливают силами разных участков «Райжилкомхоза». За этой искрящейся красотой – труд десятков людей, которые каждый год от души стараются подарить мозырянам праздничное настроение.

На улицах и площадях огни иллюминации будут гореть вплоть до Крещения. К слову, светящийся символ года – собаку, — можно найти на сцене у городской Доски почета.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.