Новогодний утренник в ЦКРОиР

Волна добра и милосердия накрыла весь Мозырь в предновогодние дни. Воспитанников центра коррекционо-развивающего обучения и реабилитации поздравили предприниматели, представители райисполкома и «Беларусбанка».

Заключительные недели года – время любви, милосердия и добра. В эти дни праздничные и благотворительные мероприятия проходят в каждом учреждении культуры, образования и здравоохранения Мозырщины. Одними из первых к акциям присоединились представители местного филиала «Беларусбанка» и предприниматели, а также заместитель председателя райисполкома Валентина Назаренко. Они приняли участие в новогоднем утреннике в подшефном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Детям привезли подарки и дарили самое важное – внимание, душевное тепло и позитивное общение. Но самыми главными волшебниками на празднике стали сами воспитанники и педагоги центра, которые подготовили яркую творческую программу.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер.