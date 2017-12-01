Неухоженный двор с разбитой дорогой и дом, которому за 40. Жильцы пятиэтажки на Полесской хотят, чтобы на их проблемы обратили внимание

Полина Семеновна осторожно ступает по первому снегу. Припорошенный двор, хотя и должен выглядеть нарядно, таковым не смотрится. Трость то и дело цепляется за выбоины или соскальзывает. Глубокие ямы на дороге, разрушенный тротуар. Дому № 26 по ул. Полесская уже за 40. По словам жильцов, с тех пор и сам дом, и двор постепенно приходил в упадок. Женщины наперебой делятся наболевшими коммунальными проблемами. Анна Андреевна живет на первом этаже. О том, что ниже ее только подвал, она не забывает никогда. Вонь от канализационных стоков, а летом в квартире появляются насекомые. Женщины говорят, квитанции оплачивают в срок и по всем статьям, а выходит, что многие старожилы так и не дожили до капитального ремонта. Тамара Григорьевна живет на пятом этаже. Она рассказывает, что летом в квартире невозможно находиться: очень жарко. А еще на потолке периодически появляются подтеки. Крышу, говорит женщина, уже давно необходимо ремонтировать капитально. Как и весь дом. О том, какие именно работы проводились на этом доме, в ЖЭУ-2 могут рассказать четко, хотя район Полесской присоединили к участку только в сентябре. За это время от жильцов поступило 9 заявок и все были выполнены. Средний возраст жилого фонда ЖЭУ-2 – 40-50 лет. В 2018 году капитально отремонтируют 8 домов во втором ЖЭУ. Что касается Полесской 26, то согласно перспективному плану, разработанному Мозырским коммунальником, этот дом включен в список капремонтов до 2020 года. Что касается ямочного ремонта, то здесь планы не такие отдаленные. Николай Мартинович безотлагательно обещал разобраться с подвалом. А вот что касается благоустройства двора малыми архитектурными формами, предложил сотрудничество. В настоящее время все качели-лавочки жильцы должны устанавливать за свой счет. Со своей стороны ЖЭУ не откажется помочь с установкой.

Лидия Потар, Юрий Горобец