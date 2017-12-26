Немецкая гостиная пригласила в гости

Немецкий язык может быть певучим, а его изучение – увлекательным. Это из года в год доказывают в школе №16. Традиционно в преддверье новогодних праздников здесь проводят немецкую гостиную. Мероприятие, которое сближает детей, родителей и педагогов.

Ни слова по-русски: стихи, песни, театральные постановки – только на иностранном языке. Немецкую гостиную в школе №16 проводят уже в четвертый раз. Дети, которые изучают немецкий язык, оказываются в центре внимания. Среди гостей праздника – мамы и папы, дедушки и бабушки, педагоги. Иногда они тоже становятся главными героями вечера. Немецкая гостиная – важный урок, усвоить который становится намного проще, интереснее и эффективнее. Ведь здесь дети не стеснены стенами школьного класса. А разговорную речь стараются совершенствовать посредством игры.

Детский театр «Фонарики», которым руководит Мария Ивановна, выступил сразу с двумя спектаклями по мотивам сказок «Царевна лягушка» и «Золотой гусь». Казалось бы, играть на сцене – сложное испытание для ребенка, а играть и говорить на немецком – испытание сложное вдвойне. Но это только на первый взгляд. Сами юные артистки признавались, говорить на немецком с каждым годом изучения становится проще. Дарья говорит, совсем не жалеет, что выбрала для изучения немецкий. Немецкие делегации навещают школу регулярно. Для ребят это еще одна возможность потренироваться в разговорной речи.

Постановки удались на славу, как и в целом праздник. Артистов провожали аплодисментами. Еще один урок усвоен. Следующая немецкая гостиная состоится через год.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Олег Фицнер. ТКМ