Мозырские спасатели заинтересованы в том, что Новый год прошел без чрезвычайных происшествий, поэтому и присоединились к республиканской акции. Накануне каникул юным мозырянам напомнили основные правила по безопасному поведению.

Новый год – это самый яркий и самый громкий праздник. Взрывы петард, разнообразных фейерверков и салютов. Спасатели вместе с горожанами радуются пришествию Нового года, но вместе с тем заранее начинают профилактическую подготовку, чтобы торжества прошли без чрезвычайных происшествий. В детской больнице маленьких пациентов ждал урок по безопасности. Мультфильмы, конкурсы, подарки. Все посвящено одной теме – правилам зимнего безопасного поведения. Не выходить на лед, не взрывать самостоятельно пиротехнику, в случае чего знать номера телефонов, куда обращаться за помощью. Профилактические мероприятия Мозырского отдела по чрезвычайным ситуациям равнозначны полноценным детским утренникам. Яркие эмоции, ожидания сюрпризов. Спасатели нашли ключ к детским сердцам, через игру.

Сотрудники МЧС поздравляют мозырян, маленьких и взрослых, с наступающим 2018 годом и желают, чтобы праздники прошли зажигательно, не в прямом смысле, а в смысле позитивных эмоций. Для этого нужно никогда не забывать о правилах элементарной безопасности!!!

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ