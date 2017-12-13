На рынке «Истпал» в торговом павильоне «Белмода. Белорусский трикотаж» были украдены брючный костюм и два платья. В связи с расследованием тайного хищения правоохранители устанавливают личность женщины, которую вы видите на своих экранах. Если вам что-либо известно о ней или о данном происшествии, просьба сообщить по телефону 8-033-640-17-87.