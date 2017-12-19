«На большом воздушном шаре». СШ № 14 отметила 25-летний юбилей

«На большом воздушном шаре». Под таким девизом СШ №14 отметила 25-летний юбилей. Свои музыкальные поздравления для любимой alma mater подготовили учащиеся школы, их родители, а также педагогический коллектив.

Небольшие сувениры у входа, яркие и красочные стенгазеты, на одной из которых даже можно признаться в своих чувствах. Торжественное мероприятие в 14 школе объединило лучшие черты семейного праздника, а также масштабного фестиваля талантов. Это должна была засвидетельствовать уже первая музыкальная композиция торжества:

Оттенки уводящего вдаль голубого неба, символ светлого будущего – воздушный шар, здесь он служит и транспортным средством для путешествия по истории школы. Ее первый директор Александр Бобруйко делится секретом – школа начала работать еще до своего официального открытия. Каким были эти четверть века педагогического стажа, знают и некоторые действующие работники школы. Ирина Касьян, заместитель директора по учебной работе признается, самым сложным периодом стало начало двухтысячных.

Пройти все испытания и ежегодно подтверждать свой высокий статус в различных конкурсах и соревнованиях. Лучшее учебной учреждение не только города, но и Гомельской области. Один из главных своих трофеев 14 школа получила в 14 году – 1 место на областном конкурсе за лучшую организацию работы. О том, какое значение имеет школа для Мозырского района, напоминают почетные гости. Впрочем, главное достижение школы – это ее выпускники. Востребованные специалисты различных профессий и даже олимпийские чемпионы. Сегодня многие из них пришли лично поздравить своих учителей. Музыкальные номера как способ выразить свои чувства. В какой-то момент торжественное мероприятие приобрело черты фестиваля талантов, самым запоминающимся выступлением которого, без сомнения стало попурри учителей.

Вячеслав Приписнов.