По два года лишения свободы условно и по 100 базовых величин штрафа. Такое наказание получили двое браконьеров из Мозырского района, которые этой весной убили самку лосихи, беременную двойней. Мозырская инспекция охраны животного и растительного мира подводит итоги уходящего 2017. Инспекторы подсчитали количество рейдов, уголовных и административных дел в отношении нарушителей природоохранного законодательства.

Более 150 рейдов провели в уходящем 2017 году сотрудники Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира на территории пяти подконтрольных районов, в том числе и в радиационно-экологическом заповеднике. Сотни административных протоколов, десятки уголовных дел в отношении тех, кто нарушил природоохранное законодательство. Это рыбаки, которые ловят сетями и даже электроудочками, охотники, которые стреляли добычу, не имея на то разрешения или же из незарегистрированного оружия, а также те, кто незаконно вырубал деревья. Одно из самых резонансных дел, это когда в марте этого года в Мозырском районе браконьеры убили самку лося, беременную двойней. Тогда преступники скрылись, бросив нигде не зарегистрированные ружья, патроны и мотоцикл с коляской. Их искали и милиционеры, и следователи и даже пограничники со специально обученными собаками. Подозреваемых задержали. Ими оказались местные охотники. В июне состоялся суд. В итоге двух браконьеров приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу по 100 базовых величин каждому. Кроме того еще до суда они выплатили почти 15 тысяч долларов, это вред и ущерб, причиненный окружающей среде.