Хорошие новости от мозырских пивоваров. Одно из старейших городских предприятий недавно переживало сложные времена. Но недавно Гомельским областным судом «Мозырьпиво» введено в процедуру санации. На прилавках магазинов уже появилась первая продукция.
Одно из старейших городских предприятий – ОАО «Мозырьпиво» – сегодня проходит процедуру финансового оздоровления. Так экономисты и бизнесмены называют санацию – процесс, который позволяет защитить интересы предприятия, переживающего кризисные времена, и его кредиторов. Благоприятствующим фактором в деле предоставления санации оказалось ходатайство третьих лиц – Гомельского облисполкома и Мозырского райисполкома.
Получив возможность развиваться, «Мозырьпиво» частично возобновило производство. Уже сегодня на прилавках городских магазинов можно найти безалкогольные лимонады от «Мозырьпиво», а также знаменитые сбитень и медовуху.
Любимые многими слабоалкогольные напитки на пивзаводе разливают в ПЭТ-бутылки. Чтобы уменьшить финансовые затраты, тару теперь тоже производят непосредственно на предприятии. Такая линия в нашем регионе единственная. Излишки бутылок планируют продавать. Активно продолжается и работа по расширению рынков сбыта.
Главные задачи на сегодня – нарастить объем производства и вернуть свои позиции на рынке.
Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.
«Мозырьпиво» возобновляет производство
Хорошие новости от мозырских пивоваров. Одно из старейших городских предприятий недавно переживало сложные времена. Но недавно Гомельским областным судом «Мозырьпиво» введено в процедуру санации. На прилавках магазинов уже появилась первая продукция.