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Рубрика: Новости

«Мозырьпиво» возобновляет производство

29 декабря 2017, 16:36

Хорошие новости от мозырских пивоваров. Одно из старейших городских предприятий недавно переживало сложные времена. Но недавно Гомельским областным судом «Мозырьпиво» введено в процедуру санации. На прилавках магазинов уже появилась первая продукция.
Одно из старейших городских предприятий – ОАО «Мозырьпиво» – сегодня проходит процедуру финансового оздоровления. Так экономисты и бизнесмены называют санацию – процесс, который позволяет защитить интересы предприятия, переживающего кризисные времена, и его кредиторов. Благоприятствующим фактором в деле предоставления санации оказалось ходатайство третьих лиц – Гомельского облисполкома и Мозырского райисполкома.
Получив возможность развиваться, «Мозырьпиво» частично возобновило производство. Уже сегодня на прилавках городских магазинов можно найти безалкогольные лимонады от «Мозырьпиво», а также знаменитые сбитень и медовуху.
Любимые многими слабоалкогольные напитки на пивзаводе разливают в ПЭТ-бутылки. Чтобы уменьшить финансовые затраты, тару теперь тоже производят непосредственно на предприятии. Такая линия в нашем регионе единственная. Излишки бутылок планируют продавать. Активно продолжается и работа по расширению рынков сбыта.
Главные задачи на сегодня – нарастить объем производства и вернуть свои позиции на рынке.
Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.

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