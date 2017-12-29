«Мозырьпиво» возобновляет производство

Хорошие новости от мозырских пивоваров. Одно из старейших городских предприятий недавно переживало сложные времена. Но недавно Гомельским областным судом «Мозырьпиво» введено в процедуру санации. На прилавках магазинов уже появилась первая продукция.

Одно из старейших городских предприятий – ОАО «Мозырьпиво» – сегодня проходит процедуру финансового оздоровления. Так экономисты и бизнесмены называют санацию – процесс, который позволяет защитить интересы предприятия, переживающего кризисные времена, и его кредиторов. Благоприятствующим фактором в деле предоставления санации оказалось ходатайство третьих лиц – Гомельского облисполкома и Мозырского райисполкома.

Получив возможность развиваться, «Мозырьпиво» частично возобновило производство. Уже сегодня на прилавках городских магазинов можно найти безалкогольные лимонады от «Мозырьпиво», а также знаменитые сбитень и медовуху.

Любимые многими слабоалкогольные напитки на пивзаводе разливают в ПЭТ-бутылки. Чтобы уменьшить финансовые затраты, тару теперь тоже производят непосредственно на предприятии. Такая линия в нашем регионе единственная. Излишки бутылок планируют продавать. Активно продолжается и работа по расширению рынков сбыта.

Главные задачи на сегодня – нарастить объем производства и вернуть свои позиции на рынке.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.