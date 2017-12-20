Мобильная группа на строительных предприятиях

Предупреждение и наказание. Мобильная группа Мозырского райисполкома усилила контроль над строительными предприятиями и объектами. На неделе проверке подверглись производственные базы частных организаций.

Не наказать, а предупредить. С проверкой на частных строительных предприятиях побывала мобильная группа Мозырского райисполкома. Представители контролирующих служб внимательно осмотрели производственные базы, подробно изучили используемое оборудование и состояние помещений. Основной вид деятельности ООО «Никова» –

проектные и строительно-монтажные работы. Среди заказчиков – крупнейшие предприятия региона, на территории которых и проводят бОльшую часть времени сотрудники организации. В ремонтной зоне мобильная группа застала лишь несколько человек. В «Алькоме» сотрудников на производственной базе – еще меньше. Тем не менее, список замечаний к руководству получился внушительным.

На наведение порядка каждому из проверенных мобильной группой предприятий, выделено несколько недель. После чего специалисты энерго- и промнадзора, МЧС и охраны труда могут приехать с повторным визитом. В случае, если недостатки не устранят, система предупреждения рискует вылиться в административное наказание.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.