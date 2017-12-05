В Мозырском областном лицее выбрали самого обаятельного и эрудированного ученика. Участниками конкурса стали шесть десятиклассников.

Конкурс мужской обаятельности, таланта и эрудиции «Мистер лицей» – одно из самых ожидаемых событий. Проходит он один раз в два года, чередуясь с аналогичным проектом для девочек. Участников-десятиклассников поддерживают родители, педагоги и одноклассники. А само мероприятие вызывает неподдельный интерес всего лицейского сообщества. На импровизированном подиуме каждый из шести конкурсантов показался несколько раз. Аккомпанировали настоящим мужчинам бурные аплодисменты. «Визитка» и интеллектуальный конкурс, творческие номера и кулинарный поединок. Лицеисты демонстрировали лучшие качества – обаяние, одаренность и смекалку. Выбрать лучшего из лучших жюри было сложно. В результате долгих обсуждений почетное звание «Мистер лицей-2017» досталось Дмитрию Коршаку.