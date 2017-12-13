Межрегиональном семинаре по охране труда. «Безопасный труд – залог успеха»

На межрегиональном семинаре по охране труда с говорящим названием «Безопасный труд – залог успеха» представители предприятий четырех районов Мозырского, Ельского, Наровлянского и Калинковичского района, обсудили актуальные вопросы и тенденции. Изменение законодательства, порядок рассмотрения несчастных случаев, в целом, анализ производственного травматизма в республике. В Мозырском районе с начала года на производстве произошел один смертельный случай и семь, в которых работники получили тяжелые травмы. Причины такого рода ЧП – это игнорирование требований нормативов по охране труда, отсутствие контроля со стороны должностных лиц, несоблюдение элементарных правил предосторожности и халатность.