Кружок робототехники в 16 школе

Современного ребенка удивить практически невозможно. А увлечь и подавно. В школе №16 решили идти в ногу с современным поколением. В этом году для детей открыли кружок робототехники.

Собрать из кучи деталей модель и заставить ее двигаться. С этой задачей в средней школе №16 справляются даже ученики младших классов. Кружок «Робототехники» в школе открыли в этом учебном году. Теперь его посещают около 60 ребят с 4 по 7 класс. История началась с разработки программы, затем закупили специальный конструктор. В его базовом наборе заложены простейшие схемы и детали, с их помощью можно собрать модель. Здесь же определенный набор датчиков движения, что бы модель ожила. Но основная движущая сила, конечно же, творческий педагог. Именно ему необходимо было направить интерес детей в нужное русло. Итог – играя, дети развиваются. Спустя несколько месяцев занятий то, что раньше вызывало у детей трудности, теперь дается с легкостью. Из кучи деталей сконструировать движущийся механизм. Дети с удовольствием приходят на «Робототехнику» и делятся впечатлениями.

Естественная любознательность детей – хороший двигатель для их же развития. На кружке детям дают возможность понять, как функционирует та или иная техника. И даже самим пошагово ее сконструировать. И возможно вскоре на вопрос «как это работает?» эти дети уже смогут дать четкий ответ.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.