Конкурс театральных коллективов ArtFest

Конкурсную программу областного проекта ArtFest завершили спектакли театральных коллективов из Мозыря, Лоева, Копаткевичей, Лельчиц, Калинковичей и Ельска. 9 декабря они выступили на сцене мозырского Дворца культуры «Строитель».

Участниками областного конкурса ArtFest стали театральные коллективы с наименованием «народный любительский». Открытие конкурсной программы прошло 3 декабря в Рогачеве. Затем жюри работало в Гомеле. А 9 декабря на сцене Дворца культуры «Строитель» творческое соревнование завершали театралы Мозыря, Лоева, Копаткевичей, Лельчиц, Калинковичей и Ельска.

Всего участие в театральном состязании приняли 16 коллективов из десяти районов области и Гомеля. Жюри под председательством известного режиссера Юрия Вутто отсмотрело спектакли по произведениям классической и современной драматургии.

Произведения для постановок выбирались как белорусских, так и зарубежных авторов. Кто-то ставку делал на необычные костюмы, кто-то – на сильную драматургию и актерскую игру. Постановка Калинковичского района оказалась «приправлена» любовью к юмору и смеху.

Мозырщину на «Артфесте» представлял коллектив Городского Дворца культуры. Результаты конкурса станут известны через несколько дней. Жюри назовет обладателей Гран-при и дипломов трех степеней. Награды будут вручены также за лучшие женскую и мужскую роли, лучшие постановки произведений национальной и зарубежной драматургии.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.