Конкурс театральных коллективов ArtFest пройдет в Мозыре 9 декабря

С 3 по 9 декабря в Гомельской области проходит конкурс театральных коллективов ArtFest. Заключительные выступления коллективов перед жюри состоятся в Мозыре в ближайшую субботу.

Областной конкурс театральных коллективов ArtFest проходит на Гомельщине с 3 по 9 декабря Народные любительские труппы со всего региона уже представили свои постановки на подмостках в Рогачеве и Гомеле. А в субботу, 9 декабря, покажут спектакли по произведениям национальной и зарубежной классической и современной драматургии на сцене в Мозыре. Конкурс ArtFest – значимое событие в культурной жизни области. Он проводится раз в три года и неизменно привлекает внимание театральной общественности и просто почитателей Мельпомены. На суд зрителей и экспертов предлагаются разножанровые постановки. При оценке жюри учитывает художественно-эстетическую ценность спектакля, режиссерское решение авторской идеи, сценическую культуру. По результатам назовут обладателей Гран-при и дипломов трех степеней. Награды будут вручены также за лучшие женскую и мужскую роли, лучшие постановки произведений национальной и зарубежной драматургии.