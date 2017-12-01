Команда Мозырского НПЗ выиграла районный турнир «Золотая сова»

Районный интеллектуальный турнир «Золотая сова» в этот раз оказался масштабным. Его участниками стали более 100 человек в составе 18 команд разных предприятий Мозыря. Восемь из них представляли коллектив нефтеперерабатывающего завода.

Проверку на интеллектуальную прочность вечером в четверг прошли 108 мозырян, которые объединились в 18 команд-участников турнира «Золотая сова». В этом году условия соревнований изменили: если раньше существовало возрастное ограничение до 31 года, то сейчас пригласили всех эрудитов Мозыря. Организатором «Золотой Совы» уже традиционно выступает Мозырский райисполком. В отличие от популярных нынче барных квизов, участие в этом турнире – бесплатное. Но все же, приходят сюда, в первую очередь, чтобы получить мозговую встряску и хорошо провести время в позитивной компании единомышленников. А вот нефтепереработчики на турнир шли за победными и призовыми местами. Количество заводчан на один квадратный метр зала развлекательного центра «Спутник» зашкаливало. Ведь из 18 команд сразу 8 представляли коллектив мозырского нефтегиганта. Большинство из них в турнирах подобного рода – далеко не новички. Кино и шахматы, деньги и спорт, музыка и история. Интеллектуалам в этот вечер пришлось отвечать на вопросы из самых разных областей. И соединять в дружный тандем мужскую логику и женскую интуицию. В тройку призеров турнира вошли сборные кинотеатра «Мир» и выпускников Мозырского педуниверситета. Победу заслуженно праздновала команда нефтепереработчиков «Хитрый план». Для остальных заводчан «Золотая сова» стала генеральной репетицией перед финальной встречей заводского интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», которая состоится 12 декабря.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.