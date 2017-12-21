Какой должна быть современная Снегурочка? 10 юных мозырянок стали участницами конкурса «Мисс Снегурочка-2018»

Представления Ани и Нади о нежном зимнем образе Снегурочки сходятся не случайно. Они и еще восемь обаятельных и талантливых воспитанниц городских школ искусств и студий при библиотеках и Дворцах культуры стали главными действующими лицами сказочного вечера. На сцене Дворца культуры «Строитель» прошел юбилейный пятый конкурс «Мисс Снегурочка». В этом году проект детской школы искусств №3 приобрел районный статус. Одержать победу в таком конкурсе – дело нелегкое. Большую работу по подготовке юных конкурсанток проводят родители и педагоги. Вместе с девочками подбирали воздушные наряды и необычные прически, мастерили игрушки своими руками и репетировали творческие номера. А в перерыве между школьными уроками и внеклассными занятиями успевали написать заветное письмо Дедушке Морозу. Несмотря на возраст участниц, борьба за главный титул велась по взрослым правилам: со строгой оценкой жюри и баллами за каждый номер. Возможно, именно уверенность в своих силах и такой боевой настрой помогли 10-летней Насте одержать победу в конкурсе. Впрочем, свои слава, титул, подарки и множество ярких впечатлений получила каждая из девочек. Ведь не зря новогодние праздники называют временем волшебства и чудес. Для этих Снегурочек зимняя сказка уже началась.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ