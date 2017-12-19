Как будут работать медицинские учреждения в праздничные дни?

Белорусов ждут продолжительные выходные. Однако, что для одних праздник, для других рабочие будни. Как будут работать медицинские учреждения – в следующей информации.

В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в предстоящие выходные и праздники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Больницы 23 декабря и 20 января (это две субботы) будут работать по своему обычному графику субботнего дня. 24 декабря — выходного дня, 25 декабря и 1 января — праздничного дня, а 2-го января в больницах обычный рабочий день. Работа поликлиник, станции переливания крови, центра гигиены и эпидемиологии, аптек 23 декабря (в субботу) и 2 января (во вторник) будет организована по графику работы субботнего дня, 24 в воскресенье обычный выходной. 25 декабря и 1 января все перечисленные учреждения будут работать по графику праздничного дня, а 20 января — рабочего дня. В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами. Из числа руководящего состава организуют административные дежурства.