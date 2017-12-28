Итоги ОСВОДа

Спасатели Мозырского ОСВОДа подвели окончательные итоги уходящего года. И напомнили о главной зимней опасности – прогулках по тонкому льду.

Спасатели Мозырского ОСВОДа также готовятся к новогодним праздникам и подводят итоги уходящего года. За прошедшие двенадцать месяцев на водоемах региона утонули семь человек. Двое из них – жители соседних Калинковичей.

Повышенное внимание в дни школьных каникул спасатели уделят патрулированию водоемов. Пока Припять не сковало льдом, но любая прогулка по берегу реки может завершиться трагически. Особенно, если дети гуляют без присмотра родителей. Специалисты напоминают, оптимальная безопасная толщина льда для пешеходов – 12 сантиметров. Если появилась необходимость вступить на скользкую ледяную дорожку, обязательно следите за каждым шагом и учитывайте толщину и цвет. Синий считается самым крепким. При передвижении по льду компаниями держитесь друг от друга на расстоянии не менее 5 метров.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер.