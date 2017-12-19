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Рубрика: Новости

Информация от Мозырской районной организации РОО «Белая Русь»

19 декабря 2017, 17:32

20 декабря 2017 года в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского ОО «Белая Русь», расположенной по адресу: г.Мозырь, ул. Советская, 114, кабинет № 9 (центр занятости), прием граждан и юридических лиц проводит Дорошенко Иван Алексеевич, директор Мозырских городских РЭС, депутат Мозырского районного Совета депутатов. Предварительная запись по телефону 329175 с 9.00 до 11.00.

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