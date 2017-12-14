Гость клуба «Автограф» — покоритель горных вершин Владимир Беляй

Хороший пример заразителен. Воодушевляющей стала встреча школьников с известным мозырским покорителем горных вершин Владимиром Беляем. Встреча молодого работника Мозырского нефтеперерабатывающего завода и подрастающего поколения состоялась в библиотеке микрорайона «Молодежный».

Имя сотрудника трамвайного управления Мозырского нефтеперерабатывающего завода Владимира Беляя хорошо известно зрителям нашего телеканала. Вместе с другом Вячеславом Хорошавиным он уже несколько лет успешно покоряет мировые горные вершины. И именно с рассказа о «скайраннинге» или высотном беге началась встреча молодого спортсмена и учеников 11-й школы.

Выступать перед детской аудиторией, признался Владимир, оказалось сложнее, чем взбираться на Эльбрус. Волнение оказалось напрасным. И диалог со школьниками вышел очень живым. Ребята один за одним задавали вопросы о выборе профессии и альпинизме, о подготовке к восхождениям и особенностях питания. Активно интересовались школьными успехами, особенно в области физкультуры. И, конечно, работой полесского нефтегиганта. Инициаторами мероприятиями выступили представители библиотеки микрорайона «Молодежный» совместно с комитетом местного самоуправления. Саму встречу приурочили к очередному заседанию клуба «Автограф». С энтузиазмом и интересом рассказы спортсмена слушали и подопечные отделения дневного пребывания для пожилых людей Мозырского территориального центра соцобслуживания. В своей ответной речи гостья Людмила Григорьевна подчеркнула, они тоже живут активной жизнью и ежедневно покоряют вершины. Пусть даже и в виде лестничных ступенек.

Владимир Беляй после встречи в клубе «Автограф» отправился готовиться к очередным восхождениям. Вполне возможно, мечта о горных вершинах и победах теперь появилась и у кого-то из его юных слушателей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.