Фура съехала в кювет. ДТП в районе нового моста

Сегодня утром в районе нового моста произошло дорожно-транспортное происшествие. Фура съехала в кювет. В связи со сложными погодными условиями госавтоинспекторы призывают водителей быть предельно осторожными.

Не учел погодные условия. 29-летний водитель автомобиля ДАФ, который ехал из Украины в Минск, при спуске в районе нового моста неправильно выбрал скорость, в результате чего груженую керамической плиткой фуру стало заносить. Транспортное средство сложило пополам. В таком положении большегруз проехал около 100 метров, а после съехал на обочину и снес дорожный знак. На момент аварии в транспортном средстве находились водитель и пассажир, никто не пострадал. Госавтоинспекторы призывают автовладельцев быть предельно осторожными, соблюдать правила зимнего вождения, не торопиться и не совершать резких маневров, а также уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.