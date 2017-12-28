«Елка желаний» для детского дома

В торговом центре «Малининский» установили «Елку желаний». Рядом с игрушками на новогодней красавице висят письма Деду Морозу от воспитанников Мозырского детского дома.

Подарить настоящую сказку детям, растущим без родителей, сегодня может каждый мозырянин. В торговом центре «Малининский» установили «Елку желаний». Новогоднее дерево украшено стильными игрушками и небольшими шарами-открытками. На каждом из которых записано заветное желание воспитанников детского дома.

Подарки детям при помощи «Елки желаний» в детском доме собирают уже не первый год.

Новогодние желания у детей разные. Кому-то для полного счастья не хватает игрушечной машинки. Кто-то уже сейчас учится ухаживать за собой, и мечтает о необходимых девочкам аксессуарах.

Почувствовать себя волшебником – проще простого. Все, что нужно сделать, — взять открытку и купить то, о чем просят девчонки и мальчишки. Подарок можно отвезти в детский дом самостоятельно или оставить у администраторов торгового центра. Акция «Елка желаний» продлится до Старого Нового года.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.