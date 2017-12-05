Дворцу культуры «Строитель» — 60 лет!

Старейшему мозырскому Дворцу культуры «Строитель» исполнилось 60 лет! Это учреждение культуры стало стартовой площадкой для многих творческих личностей нашего города. А зал во время праздничного концерта 3 декабря не смог вместить всех желающих.

Дворец культуры «Строитель» — одно из старейших в Мозыре учреждений культуры. За 60 лет его концертные площадки и репетиционные залы стали стартовой площадкой для многих известных артистов и музыкантов. Свой путь на большую сцену здесь начинали Зоя Мирошникова и Леонид Марголин, Елена Гаркуша и Светлана Голик, Светлана Стаценко, Елена Руденко и многие другие творческие личности.

Дворцовые стены всегда славились своим уютом. Вот и атмосфера на праздничном концерте царила самая комфортная и теплая. Юбилейное мероприятие стало, скорее, не торжеством, а душевной встречей друзей и единомышленников. Каждый из которых с удовольствием делился воспоминаниями.

Душевный комфорт, теплые улыбки, самые добрые слова и многогранное творчество дарят артисты «Строителя» своему зрителю сегодня.

Тысячи мозырян с ностальгией вспоминают знаменитые дискотеки в «Строителе». В танцзал набивалось до семи сотен человек. Таким количеством посетителей редко могут похвастаться современные городские развлекательные заведения. Сегодня танцевальные вечера продолжаются в другом формате – с градацией для разных возрастных групп. В самом Дворце – уже другое поколение, другие лица. Они продолжают лучшие традиции, и приносят в работу что-то новое, необычное и интересное.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.