Довольно близкое и длительное соседство жилого дома и строительного городка. Как найти компромисс?

Жильцы дома №52 по ул. Гагарина обратились на горячую линию «Телеканала». Люди посетовали на соседство их дома и строительного городка. Разрешить споры между двумя сторонами попыталась наша съемочная группа.

Пятьдесят второй дом по улице Гагарина еще несколько лет назад был самой окраиной Мозыря. Сегодня вокруг немало новостроек. Рядом – строительный городок Управления механизации и транспорта № 156. Именно отсюда рабочие расходятся по своим объектам. Жильцов и строителей разделяет небольшая дворовая территория. Такое близкое соседство большинству живущих в пятиэтажке не нравится. Люди жалуются на дым, который идет, когда бытовые вагончики отапливаются, и шум техники, особенно при погрузке-разгрузке материалов. Строительный городок переехал на это место примерно год назад. И за это время у одной из сторон накопилось немало претензий. Строители говорят, благодаря этому городку у других людей появляется собственное жилье. Да и объективные требования своих соседей они всегда выполняли. Диалог и на этот раз оказался вполне конструктивным.

Свое насиженное место строители решили оставить, дабы не провоцировать (или не разжигать) ненужный никому конфликт. Строительный городок переедет в микрорайон «Южный» в самое ближайшее время. Тем более, что свою миссию здесь строители уже практически закончили.

Лидия Потар, Юрий Горобец.