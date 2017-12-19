Первый в сезоне крупный снегопад прибавил работы коммунальным службам. Дороги Мозыря сегодня расчищали более двадцати единиц техники и 250 человек.

По Гомельской области 19 декабря объявлен оранжевый уровень опасности. И уже ранним утром коммунальным службам Мозырщины пришлось максимально активизироваться. Снегопад, конечно, не самый сильный в сезоне. Но на расчистке проезжей части, тротуарных дорожек и дворов были задействованы все силы ЖКХ. Городские улицы убирали 13 тракторов и 5 единиц посыпальной техники. На вывозе снега работало несколько МАЗов и специальный погрузчик. Тротуары, остановочные пункты и дворовые территории от зимних осадков очищали около 250-ти человек. В «Мозырском райжилкмхозе» напомнили, качество уборки в некоторой степени зависит от автолюбителей. Неправильно припаркованная техника может мешать работе спецтранспорта. О необходимости соблюдать правила осторожности сегодня повторяют и в МЧС. Зима вступает в свои права, а значит, даже водителям с большим стажем следует быть предельно внимательными. А не опытным по возможности, вовсе не садится за руль. Одна из самых частых причин аварий — несоблюдение водителями необходимой во время ухудшения погодных условий дистанции.