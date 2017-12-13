Борьба за честную конкуренцию. Мозырские таксисты ополчились на конкурентов-нелегалов

Мозырские таксисты ополчились на конкурентов-нелегалов. В один из дней возле торгового центра «GlobalMarket» собрались все, кто перевозит пассажиров на законных основаниях. Обсуждаемый вопрос: борьба за честную конкуренцию.

Возле Торгового центра «GlobalMarket» парковка забита автомобилями такси. Рядом – хаотичное собрание. Несмотря на декабрьский холод, здесь кипят страсти. Мозырские таксисты всерьез озабочены условиями работы. Коллеги-нелегалы ощутимо вредят их бизнесу. По их наблюдениям, в городе на одного таксиста с лицензией приходится один-два нелегала. Пассажиров больше не становится, заработки существенно упали. Александр Пилипейко возит пассажиров уже около 13 лет, работает легально, поэтому не боится говорить открыто. В Мозыре 6 служб такси, однако, далеко не все ведут честный бизнес. Лицензия есть, как правило, только у нескольких машин, остальные работают без нее. Штрафы за нелегальный извоз небольшие, а такая мера, как конфискация автомобиля, у нас непопулярна. А вот цена у нелегалов немного ниже, значит, и пассажиров больше.

Существенное отличие работающих по лицензии – страховка на пассажира. В случае ДТП пострадавший получит приличную компенсацию.

Что касается внешних признаков, вычислить нелегала не сложно.

Именно так поступили с таксистом-нелегалом накануне. Все происходящее сняли на видео. Любительские кадры предоставили в качестве доказательства. На вызов приехала машина с белыми номерами. Водителя попытались вывести на откровенный разговор.

По приезду к месту назначения у таксиста потребовали чек.

Нет чека – нет оплаты. Нечестная конкуренция заставляет таксистов включаться в борьбу. Что мешает примерно также действовать контролирующим органам, пока остается загадкой.

Мозырские таксисты настроены очень воинственно. Причем ограничиваться только бесплатными поездками не намерены. В ближайшее время вместе с адвокатом они составят необходимые документы с требованием провести соответствующие проверки и навести в этой сфере бизнеса порядок. Бумаги направят во все контролирующие службы.

Лидия Потар, Юрий Горобец.