Благотворительный «Джек Квиз»

У 12-летних Ильи и Катюши в этот вечер – особая миссия. Воспитанники Ельской вспомогательной школы-интерната посетили Мозырь, чтобы от всей чистой детской души поблагодарить волонтеров фонда «Объединяя сердца». Вручили подарки и, немного смущаясь, рассказали о своих новогодних желаниях. Благотворительная интеллектуальная игра «Джек Квиз», на которую и приехали гости из Ельска, стала заключительной в этом году. Зал развлекательного центра «Спутник» с трудом вместил всех мозырских эрудитов, действительно объединившихся сердцами и добрым поступком. В особой душевной атмосфере проходит каждый пятый «Джек Квиз». Все средства, вырученные с таких игр, идут на благотворительность. В декабре интеллектуалы помогали воспитанникам Ельской школы-интерната, и собрали деньги на покупку теплой обуви. Сама акция «Детским ножкам по сапожкам» длится уже несколько недель. Всего в школе-интернате 47 воспитанников. Это ребята из Мозырского, Ельского, Калинковичского, Наровлянского районов. Дружба мозырских волонтеров с детьми и руководством интерната длится довольно давно. Кроме сборов и подарков, фонд привозит в Ельск яркие шоу-программы и мастер-классы. Директор Яков Дмитриевич самыми теплыми словами благодарит руководителя фонда Светлану Борисейко.

С помощью паб-квиза на теплую обувь удалось собрать 866 рублей! К участию в акции продолжают присоединяться студенты и предприниматели, спортсмены и просто неравнодушные жители Мозыря и Калинковичей. Подарки детям повезут в первых числах января. А значит, у каждого из нас несколько дней, чтобы поучаствовать в рождественском проекте. Фирменные ящики для сбора пожертвований с логотипом фонда «Объединяя сердца» можно найти во многих городских магазинах

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов