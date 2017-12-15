А вы привились от гриппа? В Мозыре продолжается вакцинация. О том, какой грипп ожидается в Беларуси, когда опасный вирус пересечет границы страны и стоит ли делать прививку против гриппа сейчас. Ответы на эти и другие вопросы в следующем сюжете.

Почти 40 процентов мозырян уже готовы противостоять атаке гриппа. Больше 52 тысяч горожан привились в этом году от опасного вируса. Большую часть средств на вакцинацию выделили из местного бюджета – закупили около 30 тысяч вакцин. Помог и республиканский бюджет. Прививки делали и за счет предприятий и организаций. Правда, в этом году наблюдалась некоторое снижение активности населения. Люди, говорят медики, немного потеряли настороженность по отношению к гриппу.

Основной подъем заболеваемости гриппом в стране ожидается в январе – феврале. Беларусь находится в окружении стран, где вакцинация ведется менее активно, а значит, заболеваемость выше. Медики рекомендуют защитить себя и свою семью, тем более сделать это еще не поздно.

В ближайшие дни вакцинация продолжится. В Мозырь пришло еще полторы тысячи доз. Сделать это можно в любой поликлинике, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Лидия Потар, Олег Фицнер