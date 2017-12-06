6 тысяч рублей затребовал гомельчанин у мозырянки, предварительно пообещав решить проблемы ее сына

36-летний гомельчанин выманил у мозырянки 6 тысяч белорусских рублей. Обещал помочь ее сыну, который оказался в затруднительном положении. Якобы он разрешит все проблемы, а чтобы ускорить процесс, уже даже договорился с нужными должностными лицами, причем стимулировал тех деньгами. Оказалось, житель областного центра ни с кем не договаривался и даже не собирался. Сын потерпевшей, с которым он вместе работал, когда-то задолжал ему деньги. Спустя время парень попал в трудную ситуацию, поняв, что на возврат своих денег в ближайшее время не стоит рассчитывать, мужчина решил стребовать долг с матери, аргументируя возврат таким образом.