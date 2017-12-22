50-ти летний юбилей Каменской средней школы

Большое путешествие по волнам школьной жизни совершили гости праздника в Каменской средней школе. Районное учреждение образования отметило свое 50-летие.

Уютный и душевный праздник прошел в Каменской средней школе. Как и положено, на полувековой юбилей пригласили множество гостей. Мэра города и председателя Совета депутатов, ветеранов труда и выпускников, родителей и учеников. Теплые слова поздравлений со сцены сельского учреждения образования звучали, не переставая. Современное школьное здание было простроено в 1967 году. За 50 лет путевку во взрослую жизнь здесь получили 1198 ребят. Выпускники Каменской школы нашли свое призвание в разных профессиях. Среди них есть врачи и юристы, строители и экономисты, учителя и художники. С ностальгией годы работы в школе вспоминали учителя-ветераны. С надеждой на светлое будущее звучали слова современных учеников и педагогов. Гости юбилея совершили большое путешествие по волнам школьной жизни. Учителям вручили заслуженные почетные грамоты и благодарственные письма. Не обошлось и без подарков –

денежных сертификатов от Мозырского райисполкома и профсоюза работников образования. А творческие поздравления подготовили цирковая студия «Арена» и самые талантливые ученики Каменской средней школы.