4 декабря около 9 утра в районе деревни Пеньки произошло лобовое столкновение двух Фольксвагенов. В результате аварии 55-летний водитель Гольфа погиб

Сегодня утром в районе деревни Пеньки произошла авария. В результате лобового столкновения двух Фольксвагенов, погиб водитель Гольфа. Пассажир – его супруга и водитель встречного Пассата получили травмы и переломы.

4 декабря около 9 утра недалеко от Мозыря в районе деревни Пеньки произошло лобовое столкновение двух Фольксвагенов. В результате аварии 55-летний водитель Гольфа погиб. Из покореженной машины его достали спасатели, спустя некоторое время мужчина умер в машине скорой помощи. Жена погибшего получила многочисленные травмы. Супруги ехали из Ельска в Дзержинск. Во встречном им направлении двигался Фольксваген Пассат, под управлением 41-летнего жителя Наровли. Известно, что водитель Пассата не переобул свой автомобиль на зимнюю резину. Однако, стало ли это причиной дорожного происшествия, предстоит выяснить следователям.