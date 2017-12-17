17 декабря ветераны ракетных войск стратегического назначения собрались на торжественный митинг

17 декабря отмечался день создания ракетных войск стратегического назначения СССР. Эта дата к нашему городу имеет самое непосредственное отношение. 33-й гвардейская Свирская Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского ракетная дивизия дислоцировалась на базе Мозыря. В субботу около памятного знака собрались бывшие военнослужащие дивизии на торжественный митинг.