С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

17 декабря ветераны ракетных войск стратегического назначения собрались на торжественный митинг

20 декабря 2017, 16:56

17 декабря отмечался день создания ракетных войск стратегического назначения СССР. Эта дата к нашему городу имеет самое непосредственное отношение. 33-й гвардейская Свирская Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского ракетная дивизия дислоцировалась на базе Мозыря. В субботу около памятного знака собрались бывшие военнослужащие дивизии на торжественный митинг.

comments powered by HyperComments
Комментарии (RSS)
«
»