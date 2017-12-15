115 – служба быстрого реагирования

20 октября в Минске состоялся республиканский семинар «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», участи в котором принял и Президент Александр Лукашенко. Один из поднятых вопросов – работа единой диспетчерской службы в городах численностью более 100 тысяч человек. В Мозырском райжилкомхозе такая служба уже работает.

Топят соседи сверху, заливает подвал, искрит щитовая, застряли в лифте или обнаружили огромную яму на дороге. В единой диспетчерской службе Мозырского райжилкомхоза вашу заявку не только запишут, зафиксируют в электронном виде и передадут по назначению. В обязанность диспетчера входит также контроль за ее исполнением. В сутки на номер 115 поступает до 150 звонков.

Службу 115 можно назвать если не спасательной, то спасительной службой Мозырского райжилкомхоза. Работают днем и ночью. 4 бригады специалистов, 11 автомобилей, 50 выездов в сутки.

Здесь принимают не только экстренные заявки. Служба оказывает также большой спектр платных услуг. Команда профессионалов отвечает и за качество выполненных работ. Кстати, номер 115 можно набирать и со стационарного, и с мобильного телефона.

Лидия Потар, Юрий Горобец.