1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Одно из самых креативных профилактических мероприятий прошло в МГПУ

Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день приобрел статус ежегодного события в большинстве стран мира и демонстрирует международную солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД. В настоящее время в Беларуси проживает с ВИЧ-положительным статусом более 18 тысяч человек, в Мозыре более 400. Предприятия, организации, учебные учреждения традиционно присоединяются к международному движению. Одно из самых креативных профилактических мероприятий прошло в Мозырском педагогическом университете.

Студенты Мозырского педагогического традиционно к Всемирному дню борьбы со СПИДОм готовятся заблаговременно. Штудируют тематическую литературу, врага нужно знать изнутри, продумывают конкурсы и викторины, интересные их ровесникам, и, конечно, вознаграждение. 1 декабря в холле университета на перемене параллельно начали работать сразу несколько интерактивных площадок. Студенты-волонтеры раздавали брошюры, рассказывали о болезни и о путях передачи вируса иммунодефицита. Эти знания – основное оружие в борьбе с чумой 21 века. Проблема распространения вич-инфекции актуальна для Беларуси, в том числе и для Мозыря. Типичный портрет носителя вируса – мужчина среднего возраста, путь заражения – половой.

Самому юному ВИЧ-носителю едва минуло 18, самому взрослому –

за 60. Специалисты говорят, вирус иммунодефицита –

это не приговор, это хроническое заболевание, с которым можно полноценно жить, выполняя все рекомендации врачей.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.