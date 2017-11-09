Жители Мозыря перевозили 120 кг насвая

Преступную схему, продуманную двумя молодыми мозырянами, сломали гомельские пограничники. В начале ноября в 12-ти километрах от границы с Россией стражи внешних рубежей Беларуси остановили рейсовый автобус «Москва-Мозырь». При досмотре багажа обнаружили груз криминального характера. 120 кг. некурительной смеси и 800 пакетов для его расфасовки привезти домой намеревались два жителя Мозыря, 26 и 27 лет. Установлено, что насвай парни купили в Москве. Задержанных перевозчиков передали для разбирательства милиционерам. К слову, один из них два месяца назад уже пытался перевезти 170 кг насвая. Второй мозырянин отметился уклонением от призыва в армию.