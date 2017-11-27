Жалоба. Без резиновых сапог на дорогу не выйти!

Очередной звонок на «горячую линию» телеканала «Мозырь» поступил от жителей улицы Зенитчиков. Десятки лет, в сезон дождей и снегопадов, они вынуждены были «соседствовать» с огромной лужей, через которую сложно проехать и точно не пройти. После обращения нашей съемочной группы проблему удалось решить.

В сезон дождей и снегопадов на проезжую часть возле этих домов по улице Зенитчиков без резиновых сапог выйти сложно. Лужу, которая портит жизнь местным жителям уже много лет, визуально можно сравнить с мини-озером. Глубину наша съемочная группа измерить не рискнула. Но о ней можно судить по проезжающим здесь машинам. Для автомобилистов ситуация осложняется «подводными» ямами. Если не знать об их точном месторасположении, можно запросто повредить транспортное средство.

Алла Сергеевна вместе с соседкой рассказывают, решение проблемы пытались найти не единожды. Несколько лет назад устранить беспорядок на дороге пытались и коммунальники, и дорожные службы. Но оптимального решения, чтобы на 100 процентов исправить ситуацию, пока не найдено. После обращения нашей съемочной группы на государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз», улицу удалось привести в порядок. Приняты комплексные меры по очистке водоприемных колодцев, произведен ямочный ремонт проезжей части. Гарантию, что при следующем дожде или оттепели вода вновь не появится, коммунальные службы дать не могут. Но обещают не оставлять участок обслуживания без внимания.

Сегодня по практически сухой и ровной улице Зенитчиков смело ходят пешеходы и проезжают машины. Вместе с коммунальными службами за ситуацией продолжит следить и телеканал «Мозырь».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.